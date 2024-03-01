'Война с целью завоевать Украину': легенда спорта ответил на нытье россиян из-за отстранения

Любой российский спортсмен, даже если он не поддерживает войну в Украине, представляет террористическое государство, а значит – во время выступлений рекламирует агрессию страны. Именно по этой причине международные федерации не должны допускать представителей РФ к соревнованиям.

Уверенность в этом выразил легендарный олимпийский чемпион Доминик Гашек в интервью порталу Sport.cz, отвечая на жалобы россиян о незаконности их отстранения. Бывший вратарь сборной Чехии по хоккею отметил, что РФ ведет захватническую войну в отношении Украины и все спортивные организации обязаны остановить ее промоцию.

"Я объясняю им, почему россиянам сегодня не разрешают играть в хоккей на международном уровне. Они граждане России и всегда представляют свою страну. Как бы они ни относились к войне, они являются гражданами своей страны, а значит, они тоже представляют действия своей страны. Это агрессивная война с целью завоевать Украину. Это означает много потерянных жизней, много искалеченных жизней. Поэтому я всегда буду стараться остановить подобную российскую военную рекламу, потому что она стоит жизни многим людям", – сказал Гашек.

Отметим, что чешский экс-вратарь постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Олимпийский чемпион из РФ Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за высказываний чеха.

Кроме того, Доминик заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников потребовал от российских властей объявить в розыск Доминика Гашека.

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