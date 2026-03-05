Я вам сейчас покажу, откуда рождается конспирология. Скоро она пышно зацветет.

1. Минобороны Британии подтвердило, что шахедоподобный дрон прилетел на Кипр не из Ирана. А откуда? Сходу можно подозревать Ливан и Сирию, даже Газу, где ХАМАС мог заныкать пару дронов. Британцы наверняка знают, но пока не сказали. Почему-то.

Но это уже и неважно. Потому что резко сузило маневр уклонения от участия в операции для Британии и создало почву для легитимного обзывания Стармера "нечерчиллем". Плюс дало шанс Греции размять мышцы флота, чтоб он не бесцельно ходил, виртуально защищая от Турции, а оборонял Кипр от колоссальной иранской угрозы.

Возникает вопрос: Ирану что, не хватало участия Британии, Тегеран решил их акцентированно пригласить на войну?

2. Совсем свежая новость: иранские беспилотниками атаковали Азербайджан (Нахичевань). Пострадали люди (к счастью, никто не погиб). И если вчера информация о развёртывании азербайджанских войск для контроля границы воспринималась как логичные превентивные меры, то сегодня явно зазвучат голоса с требованием ответить!

Власти Баку уже максимально жёстко отреагировали на риторическом уровне, однако непонятно, будет ли этого достаточно.

3. Мы помним новость, что Иран атаковал одинокой ракетой Турцию. Подробность в том, что иранскую ракету над территорией Турции сбил американский эсминец "Оскар Остин", один из двух дополнительных эсминцев класса "Арли Берк", который действует в составе Передовых военно-морских сил в Европе (FDNF-E).

Турецкие власти сообщили, что ракета перехвачена "элементами ПВО НАТО", что формально верно. Обломки упали в районе города Дёртйол (провинция Хатай).

Посмотрите, где это: фактически на побережье Средиземного моря. Глава МИД Турции Хакан Фидан позвонил своему иранскому коллеге и грубо попросил не делать так больше.

На официальном уровне поясняется, что ракета прошла над территориями Ирака и Сирии, а эксперты и "источники" среди американских военных докручивают, что в Турцию она залетела с целью поразить американскую базу ВВС Инджирлик в районе Аданы.

И тут возникает определенная коллизия – так Иран атаковал Турцию или американцев? Ибо развилка в том – это атака на страну НАТО, т.е. – на всех членов Альянса? Или на одно из государств, которое осуществляет односторонние несогласованные действия против третьей стороны? Ввиду чего у Эстонии с Бельгией нет обязательств воевать за Турцию.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что инцидент с иранской ракетой в Турции не должен рассматриваться в контексте применения 5-й статьи. Однако генсек НАТО Марк Рютте, видимо, не желая, чтоб его ругал Трамп как какого-то испанца или британца, озвучил, что НАТО готово запустить механизм коллективной обороны, но пока не будет об этом заявлять, чтобы сохранить стратегическую неопределённость. Непонятно…

Если вот это записать в столбик, то выглядит так, словно какие-то злодеи создают почву для искусственного расширения конфликта, для вовлечения новых стран в войну против Ирана.

Что вроде как контрпродуктивно с точки зрения интересов Ирана и может быть пояснено только тем, что Тегеран запугивает всех масштабным региональным пожаром.

Потому что рядом Афганистан. Рядом Пакистан. Рядом не очень стабильная Сирия и своеобразный Ирак. Часть этой красоты может быть канализирована в Центральную Азию.

Однако сжечь свою страну, чтобы навредить своими беженцами, террористами и другими проблемами соседям (потому что накроет всех) – это такая очень специфическая апокалиптическая логика.

Конспирологически она больше подошла бы кому-то, кто вне региона. А также тому, кто через пару недель собирается объявить о победе и предоставить разгребать последствия кому-то другому.

Слабое место в том, что войти в войну легко, а вот выйти – не факт. Если перед условным победным выходом состоится какой-то инцидент с жертвами среди военных, придется задержаться для возмездия (иначе свои же не поймут), с риском увязнуть…