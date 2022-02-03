Сборную России по хоккею, отказавшуюся лететь на Олимпиаду со всеми, настигла карма

Сборная России по хоккею, которая перед вылетом на Олимпиаду-2022 в Китай отказалась это делать со всеми в общем самолете, чтобы не заразиться коронавирусом от других российских олимпийцев, по прибытию в Пекин отдельным бортом все равно получила шесть позитивных ПЦР-тестов, сообщает СЭ. СМИ не называет все фамилии, уточняя, что в число заразившихся вошли Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко.

Болельщики в интернете бурно отреагировали на эти проблемы российской команды, иронизируя по поводу сложившейся ситуации.

Некоторые со стебом благодарили сборную, что не заразили других спортсменов, если б летели общим самолетом. Другие задают риторический вопрос, зачем было принимать столько мер предосторожности, чтобы в итоге все равно заразиться.

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Стоит отметить, что поступок сборной России по хоккею вызвал возмущение и у некоторых звезд спорта РФ и у простых атлетов.

В частности, олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров назвал поступок соотечественников разрушительным.

А победительница этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова сильно удивилась.

Напомним, что официальная церемония открытия Игр пройдет 4 февраля. Уже появилось расписание трансляций. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Канады по хоккею с разгрома начала женский турнир Олимпиады. ​

Этот результат стал самым крупным на Олимпиадах за последние 12 лет.

Ранее российских биатлонисток Ирину Казакевич и Валерию Васнецову, а также старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина сняли с рейса, который должен был доставить сборную России в Пекин на Олимпийские игры-2022.

Все олимпийцы, которые прилетают на Игры, должны в своем смартфоне установить специальное приложение My 2022, куда заносят паспортные данные, информацию о перелетах, а также данные о своем здоровье, в частности информацию о том, болели они коронавирусом или нет.

Если спортсмен все сделал правильно и он не инфицирован, то его QR-код в приложении будет зеленым.

QR-код Казакевич оказался красным. Остальные члены делегации вообще не смогли показать код. В результате всех недопущенных эвакуировали из аэропорта на базу в Новогорск на специальном транспорте.

22 января во время 7-го этапа Кубка мира по биатлону Казакевич нелепо лишила сборную России победы. ​

24-летняя спортсменка прибыла на свой второй огневой рубеж, имея преимущество над конкурентками в одну минуту, но в итоге ушла на три штрафных круга.