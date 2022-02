Где и когда смотреть открытие Олимпиады-2022: расписание трансляций и точное время начала

В пятницу, 4 февраля, в столице Китая состоится церемония открытия XXIV Олимпийских игр. Торжественная церемония в Пекине начнется в 14:00 по киевскому времени.

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса организаторы решили не переносить Игры, ограничившись суровыми карантинными правилами.

В Играх-2022 примут участие спортсмены из 91 страны. Для двух государств (Гаити и Саудовской Аравии) это будет дебютом.

​Всего будет разыграно 109 комплектов наград в 7 видах спорта.

Главное театральное действо, как и на ОИ-2008 пройдет на пекинском национальном стадионе "Птичье гнездо".

В отличии от летних Игр, тут не будут проводиться никакие соревнования, а исключительно торжественные церемонии открытия и закрытия. Как и 14 лет назад, постановкой занимался режиссер Чжан Имоу,

In the National Stadium "bird's nest", the opening ceremony of the Beijing WOG was rehearsed for the third time. About 3000 actors and 95% of them were teenagers. The creation principle will be "simple, safe and wonderful", which will last about 100 minutes.#Beijing2022 pic.twitter.com/VZW74G2qKt