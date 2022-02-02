Где и когда смотреть открытие Олимпиады-2022: расписание трансляций и точное время начала

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
2,3 т.
Где и когда смотреть открытие Олимпиады-2022: расписание трансляций и точное время начала

В пятницу, 4 февраля, в столице Китая состоится церемония открытия XXIV Олимпийских игр. Торжественная церемония в Пекине начнется в 14:00 по киевскому времени.

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса организаторы решили не переносить Игры, ограничившись суровыми карантинными правилами.

Репетиция церемонии открытия

В Играх-2022 примут участие спортсмены из 91 страны. Для двух государств (Гаити и Саудовской Аравии) это будет дебютом.

Видео дня

Олимпиада в Китае

​Всего будет разыграно 109 комплектов наград в 7 видах спорта.

Главное театральное действо, как и на ОИ-2008 пройдет на пекинском национальном стадионе "Птичье гнездо".

Сборная Украины на церемонии открытия на стадионе в Пекине в 2008 году

В отличии от летних Игр, тут не будут проводиться никакие соревнования, а исключительно торжественные церемонии открытия и закрытия. Как и 14 лет назад, постановкой занимался режиссер Чжан Имоу,

В прямом эфире церемонию открытия покажет национальный вещатель UA:Перший. Также картинка будет доступна на каналах Eurosport 1, Беларусь 1 и Россия 1.

Напомним, что от карантинных ограничений уже пострадала лидер сборной Украины по биатлону Елена Билосюк (Пидгрушная). Спортсменка сдала позитивный ПЦР-тест.

Как сообщал OBOZREVATEL, медали, которыми будут награждаться атлеты, своим внешним видом перекликаются с нефритовыми подвесками, в частности, с артефактами возрастом 5300 лет из развалин Линцзятань.

Медали ОИ-2022

На аверсе размещена Олимпийская эмблема и пять концентрических окружностей как символ олимпийского духа, который сплочает мир, а также гармонии человека, неба и земли из китайской философии.

Нефритовая подвеска (слева) времен империи Восточная Хань

На реверсе — эмблема ОИ-2022 и мотивы древнекитайских картами звездного неба, в частсности орбиты 24 малых планет. 24 это отсылка к порядковому номеру Олимпиады.

Нефритовая подвеска (слева) из развалин города Линцзятань в провинции Аньхой, Китай

Талисманом Олимпиады-2022 является панда в скафандре по имени Бин Дунь Дунь. Маскот олицетворяет олимпийский дух и культуру Китая.

Маскоты Олимпиады

Прошлая зимняя Олимпиада состоялась в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане. Единственную награду добыл 29-летний николаевец Александр Абраменко, выиграв "золото" во фристайле.

Александр Абраменко

Этот успех позволил Украине финишировать на 21-м месте в общекомандном медальном зачете.

Александр Абраменко с золотой медалью

За эту награду высшей пробы Абраменко заработал 125000 долларов.

Призыв к вакцинации.
Олимпиада-2022