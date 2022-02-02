Где и когда смотреть открытие Олимпиады-2022: расписание трансляций и точное время начала

В пятницу, 4 февраля, в столице Китая состоится церемония открытия XXIV Олимпийских игр. Торжественная церемония в Пекине начнется в 14:00 по киевскому времени.

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса организаторы решили не переносить Игры, ограничившись суровыми карантинными правилами.

В Играх-2022 примут участие спортсмены из 91 страны. Для двух государств (Гаити и Саудовской Аравии) это будет дебютом.

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​Всего будет разыграно 109 комплектов наград в 7 видах спорта.

Главное театральное действо, как и на ОИ-2008 пройдет на пекинском национальном стадионе "Птичье гнездо".

В отличии от летних Игр, тут не будут проводиться никакие соревнования, а исключительно торжественные церемонии открытия и закрытия. Как и 14 лет назад, постановкой занимался режиссер Чжан Имоу,

In the National Stadium "bird's nest", the opening ceremony of the Beijing WOG was rehearsed for the third time. About 3000 actors and 95% of them were teenagers. The creation principle will be "simple, safe and wonderful", which will last about 100 minutes.#Beijing2022 pic.twitter.com/VZW74G2qKt — Jack Sparrow 张梓先生 (@KcwsGZ6ARZbE0GC) January 31, 2022

В прямом эфире церемонию открытия покажет национальный вещатель UA:Перший. Также картинка будет доступна на каналах Eurosport 1, Беларусь 1 и Россия 1.

Напомним, что от карантинных ограничений уже пострадала лидер сборной Украины по биатлону Елена Билосюк (Пидгрушная). Спортсменка сдала позитивный ПЦР-тест.

Как сообщал OBOZREVATEL, медали, которыми будут награждаться атлеты, своим внешним видом перекликаются с нефритовыми подвесками, в частности, с артефактами возрастом 5300 лет из развалин Линцзятань.

На аверсе размещена Олимпийская эмблема и пять концентрических окружностей как символ олимпийского духа, который сплочает мир, а также гармонии человека, неба и земли из китайской философии.

На реверсе — эмблема ОИ-2022 и мотивы древнекитайских картами звездного неба, в частсности орбиты 24 малых планет. 24 это отсылка к порядковому номеру Олимпиады.

Талисманом Олимпиады-2022 является панда в скафандре по имени Бин Дунь Дунь. Маскот олицетворяет олимпийский дух и культуру Китая.

Прошлая зимняя Олимпиада состоялась в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане. Единственную награду добыл 29-летний николаевец Александр Абраменко, выиграв "золото" во фристайле.

Этот успех позволил Украине финишировать на 21-м месте в общекомандном медальном зачете.

За эту награду высшей пробы Абраменко заработал 125000 долларов.