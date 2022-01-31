Хоккей на Олимпиаде-2022: где смотреть, календарь, расписание, таблицы

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине уже в среду, 9 февраля, стартует хоккейный турнир среди мужских команд. Участие в соревнованиях примут всего 12 сборных, в составе которых не будет представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На предварительном этапе команды били разбиты на три группы по четыре команды. Победители квартетов, а также сборная, которая станет лучшей среди занявших второе место, напрямую выходят в четвертьфинал. Остальные восемь коллективов в раунде плей-офф разыграют еще четыре путевки в следующий этап.

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Интересно, что в Международном олимпийском комитете (МОК) не исключили, что победителем Игр будут признаны сразу две сборные. Это случится в том случае, если финалисты не смогут набрать достаточного количества игроков в заявку (15 полевых и двух вратарей) из-за коронавируса. На остальных этапах кроме матча за "бронзу", в таких случаях будут засчитывать техническое поражение.

В Украине хоккейный турнир покажет общенациональный вещатель UA:Перший. Кроме того, трансляции из Пекина организуют "Беларусь 5", Eurosport, "Россия 1" и Первый канал.

Вашему вниманию расписание и календарь хоккейных матчей на Олимпиаде-2022 (время киевское):

Групповой этап

9 февраля (среда)

10:40. ОКР – Швейцария

15:10. Чехия – Дания

10 февраля (четверг)

06:10. Швеция – Латвия

10:40. Финляндия – Словакия

15:10. США – Китай

15:10. Канада – Германия

11 февраля (пятница)

06:10. Дания – ОКР

10:40. Чехия – Швейцария

10:40. Швеция – Словакия

15:10. Латвия – Финляндия

12 февраля (суббота)

06:10. Канада – США

10:40. Германия – Китай

15:10. ОКР – Чехия

15:10. Швейцария – Дания

13 февраля (воскресенье)

06:10. Словакия – Латвия

10:40. Финляндия – Швеция

15:10. Китай – Канада

15:10. США – Германия

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы Олимпийский игр 2022 в Пекине устроили "провокацию" между Украиной и Россией.