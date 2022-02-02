Сборная России по хоккею отказалась лететь на Олимпийские игры-2022, потребовав отдельный самолет

Сборная России по хоккею для полета на Олимпиаду в Китай потребовала отдельный самолет. Представители команды отказались путешествовать в Пекин вместе с другими олимпийцами, сообщает Telegram-канал "База". Инициатором такого предложения стал член тренерского штаба Илья Ковальчук.

Вместе с российскими хоккеистами 2 февраля должны были лететь сборные РФ по горным лыжам, сноуборду, двоеборью и еще несколько спортсменов. В итоге для хоккейной команды в Москве нашли новый самолет. Вылет запланирован из аэропорта Шереметьево на 20:00 по киевскому времени.

Видео дня

"База" уточняет, что изначально для сборной по хоккею планировался отдельный борт, но потом все переиграли. Тренеры хоккеистов сперва согласились на соседство с другими атлетами, однако несколько дней назад после такого совместного перелета заболели хоккеистки женской сборной. После этого мужская команда заявила, что хочет лететь без попутчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, российских биатлонисток Ирину Казакевич и Валерию Васнецову, а также старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина сняли с рейса, который должен был доставить сборную России в Пекин на Олимпийские игры-2022.

Все олимпийцы, которые прилетают на Игры, должны в своем смартфоне установить специальное приложение My 2022, куда заносят паспортные данные, информацию о перелетах, а также данные о своем здоровье, в частности информацию о том, болели ли они коронавирусом.

Если спортсмен все сделал правильно и он не инфицирован, то его QR-код в приложении будет зеленым.

QR-код Казакевич оказался красным. Остальные члены делегации вообще не смогли показать код. В результате всех недопущенных эвакуировали из аэропорта на базу в Новогорск на специальном транспорте.

22 января во время 7-го этапа Кубка мира по биатлону Казакевич нелепо лишила сборную России победы. ​

24-летняя спортсменка прибыла на свой второй огневой рубеж, имея преимущество над конкурентками в одну минуту, но в итоге ушла на три штрафных круга.

27 января главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра сдал положительный тест на коронавирус по прилету на Олимпийские игры-2022 в Пекин.