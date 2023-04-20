"Полный беспредел": легенда хоккея из РФ возмутилась из-за требований МОК со словами "не хотят украинцы"

Член Зала хоккейной славы Вячеслав Фетисов назвал беспределом требования Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к соревнованиям. Двукратный победитель ОИ также высмеял современные Игры в стиле кремлевской пропаганды, сделав упор на "традиционных ценностях".

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В интервью изданию "Аргументы и Факты" обладатель Кубка Стэнли обвинил МОК в том, что тот политизирует спорт и издевается над олимпийским движением. Он также добавил, что ему наплевать на запрет Министерства молодежи и спорта Украины нашим атлетам участвовать в соревнованиях, куда допускают россиян.

"Как можно комментировать абсурд? Все, что происходит, – это полный беспредел, попирание принципов и прав не только спортивных, но и общечеловеческих. Не хотят украинцы – пусть не соревнуются. Олимпийское движение возникло сотни лет назад и было создано для того, чтобы объединять людей и останавливать любые конфликты. Никакая политика в спорт не вмешивалась. Олимпиаду смотрят миллиарды людей на земле потому, что там были понятные принципы и правила. А теперь на Играх допускают команды беженцев, спортсменов-трансгендеров, скоро, наверно, роботы и искусственный интеллект будут участвовать. Это уже не Олимпиада, а черт знает что", – сказал Фетисов.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. Представители страны-агрессора также не должны поддерживать войну в Украине.

В ответ Международная федерация баскетбола (ФИБА) не заявила Россию на отбор к Олимпиаде-2024, а также отстранила сборную РФ от чемпионата Европы - 2025.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный чемпион мира в санном спорте Семен Павличенко обозвал украинцев больными и заявил, что "все время в мире шли войны". А победительница Олимпиады Елена Вяльбе пожаловалась на трудности с захватом Украины и размечталась о том, что мир будет извиняться перед Россией.

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