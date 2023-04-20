Чемпионка ОИ из РФ пожаловалась на трудности с захватом Украины и размечталась об извинениях перед Россией

Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе ожидает извинений перед Россией после окончания войны в Украине. Ярая фанатка диктатора Владимира Путина добавила, что не верит в массовые бойкоты соревнований, куда будут допускаться представители страны-агрессорки.

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Об этом Z-патриотка заявила в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Вяльбе также отметила, что вторжение в Украину многие россияне встретили в "розовых очках". надеясь на молниеносный захват нашей страны, однако реальность оказалась намного более суровой для террористического государства. Кроме того, по ее словам, РФ "вообще никак не хотела" войны.

"Думаю, что мир уже не будет таким, как был. Но что со стороны всех спортсменов будет какая-то жуткая агрессия или бойкот, когда никто не разговаривает и руку не жмет, я почему-то в это не верю. А к тому времени, когда закончится СВО (так в России позорно называют вторжение в Украину – ред.), мир сильно поменяется. Может быть, наоборот все – будут еще сильно просить, чтобы мы вернулись и извиняться перед нами? Хочется, как каждому человеку, чтобы поскорее это все закончилось. Это понятно. Но все не так просто, как мы думали 25 февраля прошлого года. Тогда у всех, мне кажется, были розовые очки. Сейчас они сняты. Все понимают, что не так просто, как мы бы хотели. Хотя мы вообще никак не хотели", – сказала бывшая лыжница.

Ранее двукратный чемпион мира в санном спорте Семен Павличенко обозвал украинцев больными и заявил, что "все время в мире шли войны".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России устроили истерику из-за слов украинской чемпионки ОИ Оксаны Баюл, которая потребовала от МОК не допускать РФ к Играм-2024 в Париже. Кроме того, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов набросился с оскорблениями на украинцев со словами "идиоты, нищая страна, без России они никто".

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