'Негодяй. Беда с головой': чемпион ОИ из РФ вскипел из-за слов легенды спорта в поддержку Украины

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников возмутился позицией легендарного чешского вратаря Доминика Гашека, который поддерживает Украину. Особый гнев у бывшего хоккеиста вызвало требования от России выплатить нашей стране репарации за ущерб, нанесенный за время войны.

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Об этом Кожевников заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 назвал двукратного обладателя Кубка Сиэнли негодяем, который якобы занимается политикой, а также оскорбил его словами о "беде с головой".

"Это говорит его совесть, то есть ее отсутствие. Негодяй должен заниматься негодяйством. Требует деньги с России? Пусть в Америку едет. Зачем он делает такие высказывания? Политика. Удручающе, но у человека беда с головой. Одно слово – вратарь", – сказал Кожевников.

Ранее Гашек заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. За это на чеха с оскорблениями набросился почетный президент ЦСКА Борис Михайлов.

Отметим, что Гашек постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Кроме того, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за высказываний чеха.

Как сообщал OBOZ.UA, Доминика Гашека обвинили в лицемерии после участия в церемонии открытия одного из матчей Национальной хоккейной лиги. В ответ бывший вратарь извинился за этот шаг и назвал его ошибкой.

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