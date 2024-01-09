'Идиот. Ненормальный': чемпион ОИ из РФ набросился с оскорблениями на легенду спорта из-за поддержки Украины

Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов с оскорблениями набросился на легендарного вратаря Доминика Гашека, который резко поставил на место россиян из-за войны в Украине. Двукратный олимпийский чемпион назвал бывшего чешского хоккеиста идиотом, который якобы ничего не понимает о происходящем.

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Об этом Михайлов заявил в комментарии порталу Sport24. Приспешник режима кремлевского диктатора Владимира Путина, у который находится в звании полковника армии РФ, с традиционном для представителей страны-агрессорки пренебрежением раскритиковал Гашека.

"Даже не читаю комментарии этого ненормального. Зачем комментировать идиота? Честно говоря, мне не хочется… Видно, ему в голову много попадали шайбой, раз он делает такие высказывания", – сказал Михайлов.

Отметим, что чех постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Также он поставил на место россиянина Вячеслава Фетисова, который требовал от Гашека вернуть РФ все деньги, который тот заработал в "Спартаке".

Как сообщал OBOZREVATEL, оллимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев выдал порцию лжи о кремлевском диктаторе Владимире Путине, который сделал Россию "лидером по всем показателям".

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