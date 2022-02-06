Где смотреть хоккей ОКР - Швейцария на Олимпиаде-2022: расписание трансляций

Сборная Олимпийского комитета России в среду, 9 февраля, проведет свой первый поединок на Олимпийских играх в Пекине-2022. Подопечные Алексея Жамнова сыграют с командой Швейцарии.

Начало матча 1-го тура в группе B запланировано на 9 февраля в 10:40 по киевскому времени. В прямом эфире трансляцию из Китая покажут телеканалы "Россия 1" и "Eurosport 1".

Отметим, что по регламенту хоккейного турнира по завершению группового этапа ни одна из команд из трех групп не вылетит. Победители, плюс лучшая вторая команда выходят напрямую в четвертьфинал, а остальные сыграют квалификационный раунд.

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Кроме ОКР и Швейцарии в квартете B выступают Дания и Чехия.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская сборная попала в громкий скандал перед вылетом на Игры. Команда отказалась это делать со всеми в общем самолете, чтобы не заразиться коронавирусом от других российских олимпийцев.

Несмотря на такое предостережение, по прибытию в Пекин отдельным бортом в сборной все равно было выявлено шесть зараженных COVID-19.

Стоит отметить, что поступок сборной России по хоккею вызвал возмущение и у некоторых звезд спорта РФ и у простых атлетов.

В частности, олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров назвал поступок соотечественников разрушительным.

А победительница этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова сильно удивилась.

Напомним, что Игры продлятся до 20 февраля. Уже появилось расписание трансляций. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Канады по хоккею с разгрома начала женский турнир Олимпиады. ​

Этот результат стал самым крупным на Олимпиадах за последние 12 лет.

Ранее российских биатлонисток Ирину Казакевич и Валерию Васнецову, а также старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина сняли с рейса, который должен был доставить сборную России в Пекин на Олимпийские игры-2022.

22 января во время 7-го этапа Кубка мира по биатлону Казакевич нелепо лишила сборную России победы. ​

24-летняя спортсменка прибыла на свой второй огневой рубеж, имея преимущество над конкурентками в одну минуту, но в итоге ушла на три штрафных круга.