Где смотреть хоккей ОКР - Швейцария на Олимпиаде-2022: расписание трансляций

Максим Иншаков
Хоккей
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ОКР - Швейцария

Сборная Олимпийского комитета России в среду, 9 февраля, проведет свой первый поединок на Олимпийских играх в Пекине-2022. Подопечные Алексея Жамнова сыграют с командой Швейцарии.

Начало матча 1-го тура в группе B запланировано на 9 февраля в 10:40 по киевскому времени. В прямом эфире трансляцию из Китая покажут телеканалы "Россия 1" и "Eurosport 1".

Сборная ОКР по хоккею сыграет против Швейцарии

Отметим, что по регламенту хоккейного турнира по завершению группового этапа ни одна из команд из трех групп не вылетит. Победители, плюс лучшая вторая команда выходят напрямую в четвертьфинал, а остальные сыграют квалификационный раунд.

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ОКР стартует на ОИ 9 февраля

Кроме ОКР и Швейцарии в квартете B выступают Дания и Чехия.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская сборная попала в громкий скандал перед вылетом на Игры. Команда отказалась это делать со всеми в общем самолете, чтобы не заразиться коронавирусом от других российских олимпийцев.

Несмотря на такое предостережение, по прибытию в Пекин отдельным бортом в сборной все равно было выявлено шесть зараженных COVID-19.

Стоит отметить, что поступок сборной России по хоккею вызвал возмущение и у некоторых звезд спорта РФ и у простых атлетов.

В частности, олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров назвал поступок соотечественников разрушительным.

Россиянин Руслан Захаров.

А победительница этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова сильно удивилась.

Прыгунья с трамплина Аввакумова.

Напомним, что Игры продлятся до 20 февраля. Уже появилось расписание трансляций. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

Трансляция церемонии открытия начнется в 14:00

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Канады по хоккею с разгрома начала женский турнир Олимпиады. ​

Канадки успешно начали турнир.

Этот результат стал самым крупным на Олимпиадах за последние 12 лет.

Ранее российских биатлонисток Ирину Казакевич и Валерию Васнецову, а также старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина сняли с рейса, который должен был доставить сборную России в Пекин на Олимпийские игры-2022.

Ирина Казакевич

22 января во время 7-го этапа Кубка мира по биатлону Казакевич нелепо лишила сборную России победы. ​

Ирина Казакевич

24-летняя спортсменка прибыла на свой второй огневой рубеж, имея преимущество над конкурентками в одну минуту, но в итоге ушла на три штрафных круга.

Призыв к вакцинации.
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