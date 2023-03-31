Чемпион ОИ из РФ заявил об издевательствах над россиянами, устроив истерику из-за решения МОК

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил новую истерику из-за критериев допуска российских спортсменов к международным соревнованиях. Бывший хоккеист и прихвостень диктатора Владимир Путина вдруг вспомнил о правах человека, а также обвинил в беспределе исполком Международного олимпийского комитета (МОК), которые рекомендовал отстранить всех спортсменов из РФ от командных турниров.

Видео дня

Об этом Фетисов заявил в интервью изданию "Российская газета". Обладатель Кубка Стэнли пожаловался на то, что МОК якобы издевается над россиянами, а также назвал войну в Украине "конфликтом", которых сейчас происходит немало в мире.

"Это издевательство, беспредел продолжается. Если такие решения принимает исполком МОК и нет никаких движений в другом направлении, то это печальная история. Попирается все – принципы спорта, принципы олимпийского движения, права человека, права олимпийского чемпиона. Все, что строилось веками, сошло на нет. В мире существует немало конфликтов, они еще будут, и каждый раз будет приниматься выборочное решение? Я разочарован", – сказал Фетисов.

Напомним, МОК рекомендовал также международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам. После этого Кабинет министров Украины принял решение о бойкоте турниров с участием агрессоров.

В ответ представительница МИД РФ Мария Захарова переложила на Запад все преступления России. А предательница Украины и жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка назвала решение МОК стремлением Запада стереть Россию с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкое издание BILD назвало топовых российских спортсменов, которые точно не соответствуют критериям допуска МОК. В свою очередь самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал решение МОК мерзостью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!