''Почему вы под флагом, а мы нет?'' Лукашенко возмутился решением МОК, назвав его мерзостью

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Луцкашенко назвал мерзостью рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) допускать спортсменов из страны-агрессора к соревнования только под нейтральным флагом. При этом он сделал вид, что не понимает этих санкции в отношении представителей России и РБ.

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Об этом Лукашенко заявил во время послания белорусскому народу и парламенту, пишет пропагандистское информационное агентство БелТА. Глава Беларуси, который узурпировал власть в стране и поддерживает военную агрессию России в отношении Украины, добавил, что спортсмены пройдут этот этап в своих карьерах.

"Не хотите, чтобы мы выступали под флагом своим – потерпим. Хотя это мерзость: почему вы под флагом, а мы нет? Мы это выдержим, это надо пережить. Не парьтесь. Спортсмен приедет домой и в аэропорту развернет этот флаг, скажет, что его лишили возможности выступать под этим флагом, но он патриот… Я исхожу из личности спортсмена – это его жизнь. Такой спорт нам не нужен. Никакой это не спорт. Это уже направление политики. И даже не политики, это уже направление войны", – сказал Лукашенко.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских и белорусских спортсменов, имеющих отношение к армии и силовым структурам, а также исключить их из командных видов спорта. После этого Кабинет министров Украины принял решение о бойкоте турниров с участием агрессоров.

В ответ представительница МИД РФ Мария Захарова переложила на Запад все преступления России. А предательница Украины и жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка назвала решение МОК стремлением Запада стереть Россию с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкое издание BILD назвало топовых российских спортсменов, которые точно не соответствуют критериям допуска МОК.

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