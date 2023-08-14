newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Чемпион ОИ из РФ оскорбил главу IIHF, который наказал Россию за то, что она наплевала на правила мирового хоккея

Александр Чеканов
Хоккей
2 минуты
1,4 т.
Чемпион ОИ из РФ оскорбил главу IIHF, который наказал Россию за то, что она наплевала на правила мирового хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников набросился с оскорблениям на президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа после того, как организация дисквалифицировала вратаря сборной России Ивана Федотова. Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 возмутился, что страну-агрессорку наказывают в том время, когда она отстранена от соревнований.

Видео дня

Об этом Кожевников в ярости заявил в комментарии порталу Vprognoze.ru. Бывший хоккеист назвал Тардифа "политической проституткой", которая "выполняет желания Запада". Он потребовал от IIHF "нормального человеческого решения", несмотря на то, что России нагло нарушила международные правила и договоренности.

Чемпион ОИ из РФ оскорбил главу IIHF, который наказал Россию за то, что она наплевала на правила мирового хоккея
Иван Федотов

"Мы не играем ни в каких международных соревнованиях. Почему Международная федерация хоккея впаривает нам свои решения? С одной стороны, мы вроде бы никому не нужны, но при этом они за нас решают. Это политика. Президент IIHF Люк Тардиф – настоящая политическая проститутка. Он выполняет желания Запада. Когда ФХР обращалась в Международную федерацию, то рассчитывала на нормальное человеческое решение. Но, видимо, Тардиф с кем-то посоветовался", – сказал Кожевников.

Чемпион ОИ из РФ оскорбил главу IIHF, который наказал Россию за то, что она наплевала на правила мирового хоккея

Отметим, что Федотов был дисквалифицирован за то, что подписал контракт с московским ЦСКА, имея действующее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфией Флайерс". Отметим, что вратарь сборной России договорился о переходе в американскую команду" в мае 2022 года.

Чемпион ОИ из РФ оскорбил главу IIHF, который наказал Россию за то, что она наплевала на правила мирового хоккея

Уже в следующем месяце хоккеист был задержан и насильно призван в российскую армию. Предполагается, что спортсмен специально отправили в ВС РФ, чтобы он не перешел в клуб НХЛ. В это же время московский ЦСКА заключил параллельное соглашение с Иваном.

Чемпион ОИ из РФ оскорбил главу IIHF, который наказал Россию за то, что она наплевала на правила мирового хоккея

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за дисквалификации Ивана Федотов, призвав "засунуть в одно место" решение IIHF.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!