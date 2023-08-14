Чемпион ОИ из РФ оскорбил главу IIHF, который наказал Россию за то, что она наплевала на правила мирового хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников набросился с оскорблениям на президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа после того, как организация дисквалифицировала вратаря сборной России Ивана Федотова. Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 возмутился, что страну-агрессорку наказывают в том время, когда она отстранена от соревнований.

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Об этом Кожевников в ярости заявил в комментарии порталу Vprognoze.ru. Бывший хоккеист назвал Тардифа "политической проституткой", которая "выполняет желания Запада". Он потребовал от IIHF "нормального человеческого решения", несмотря на то, что России нагло нарушила международные правила и договоренности.

"Мы не играем ни в каких международных соревнованиях. Почему Международная федерация хоккея впаривает нам свои решения? С одной стороны, мы вроде бы никому не нужны, но при этом они за нас решают. Это политика. Президент IIHF Люк Тардиф – настоящая политическая проститутка. Он выполняет желания Запада. Когда ФХР обращалась в Международную федерацию, то рассчитывала на нормальное человеческое решение. Но, видимо, Тардиф с кем-то посоветовался", – сказал Кожевников.

Отметим, что Федотов был дисквалифицирован за то, что подписал контракт с московским ЦСКА, имея действующее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфией Флайерс". Отметим, что вратарь сборной России договорился о переходе в американскую команду" в мае 2022 года.

Уже в следующем месяце хоккеист был задержан и насильно призван в российскую армию. Предполагается, что спортсмен специально отправили в ВС РФ, чтобы он не перешел в клуб НХЛ. В это же время московский ЦСКА заключил параллельное соглашение с Иваном.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за дисквалификации Ивана Федотов, призвав "засунуть в одно место" решение IIHF.

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