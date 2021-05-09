Фьюри высказался о бое с Кличко: спортивные итоги 8 мая
Фьюри сделал уверенное заявление о бое с Кличко, а непобедимый украинский боксер с красочным нокдауном выиграл бой в России. Видео
Кроме того, Усик смутил сеть своим новым видео с ринга и польская волейболистка полностью разделась в честь победы в Лиге чемпионов.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 8 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Фьюри сделал уверенное заявление о бое с Кличко
Непобедимый украинский боксер с красочным нокдауном выиграл бой в России. Видео
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