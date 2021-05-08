Дочь Суркиса рассказала, что произошло на переговорах по Ярмоленко и о чем не знает ее отец

Младшая дочь президента киевского "Динамо" Яна Суркис рассказала, как хотела помешать переходу Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию".

По словам 19-летней девушки, Ярмоленко был ее детской любовью и она им просто бредила. Картинки с футболистом стояли на всех заставках, а его плакаты висели в комнате.

"Это реально была моя детская влюбленность. И когда он уходил из "Динамо" – я реально плакала. Случай, о котором не знает мой папа. По Андрею шли очень длительные переговоры. И в какой-то вечер мы были во Франции. К папе приехал представитель "Боруссии" и срочно понадобился переводчик. "Яна, у меня нет переводчика. Нет никого на связи. Мне надо, чтобы ты перевела. Переговоры будут недлительными", – заявила Яна в эфире Youtube-канала BurBuzz.

Яна начала переводить:

"Когда я поняла, что вот вот Андрей Ярмоленко может сейчас перейти в другой клуб, я подумала "Боже мой, что мне сделать ? Заплакать? Я не хочу, чтобы он уходил". Я понимаю, что своими руками я могу отдать его в другой клуб. Речь шла о какой-то сумме. И папа говорит: "Скажи такую-то сумму".

Девушка назвала сумму на какое-то значение больше:

"Я думала, что их это отпугнет. Не хотела, чтобы Андрея продавали. И потом сижу минуту, две, и думаю: "Нет. Доверие папы для меня важнее". Я говорю: "Извините, я перепутала. Не такая сумма, а такая". На этих переговорах ничего не закончилось, но на других я уже не переводила".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яна Суркис призналась, как на самом деле ее отец относится к Ахметову.