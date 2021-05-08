Фьюри сделал уверенное заявление о бое с Кличко

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри уверенно заявил, что Кличко был обречен на поражение в бою с ним в 2015 году. По мнению "Цыганского короля", ключевым в проигрыше украинца стал его возраст.

Тайсон считает, что Владимир был одним из тех, кто обладал хорошими боксерскими навыками и работой ног, но это ему не помогло.

"Он был хорош во всем. Но я всегда говорил, что это игра для молодых парней. Дедушки не могут победить молодых бойцов, какими бы хорошими они себя ни представляли. Они никогда не побьют молодого и активного бойца. Я уверен, что у Кличко не было ни единого шанса в бою со мной. Если говорить честно, это был односторонний поединок", – сказал Тайсон Фьюри в эфире подкаста No Passion, No Point, перевод которого приводит fightnews.info.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Кличко – Фьюри состоялся 28 ноября 2015 года. На то время 39-летний чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Владимир Кличко сенсационно проиграл по очкам — 112:115, 112:115, 111:116.

Позже Фьюри раскрыл секрет победы над Владимиром Кличко, а затем сделал "уничтожительное признание" про бой с Кличко