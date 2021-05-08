Хирн о ситуации с боем Фьюри – Джошуа: это моя ошибка

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что сделал ошибку, заранее анонсировав скорое решение по бою между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Хирн признался, что недооценил объем работы, которую нужно сделать юристам.

"Шанс на то, что следующий бой Джошуа проведет против Фьюри – 100%. Виделся несколько недель назад с Фьюри. Сделка настолько большая, очень долгий процесс. Над ней работают 4-5 юристов. Возможно, это моя ошибка, что я сказал всем, что сделка готова пару недель назад", – сказал Хирн в интервью Youtube-канала FightHype, перевод которого приводит Tribuna.com.

Фьюри не дрался с тех пор, как уничтожил Деонтэя Уайлдера в их матче-реванше в феврале 2020 года.

Джошуа в декабре 2019-го взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.