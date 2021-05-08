Мейвезер выгнал невесту-стриптизершу из особняка за 11 миллионов долларов

Легендарный боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) попросил свою невесту-стриптизершу Анну Монро, покинуть его особняк за 11 миллионов долларов, чтобы он мог сосредоточиться на боксе.

После нескольких месяцев отношений, пара переехала в Лас-Вегас в дом американца с 11 спальнями, 14 ванными комнатами и двумя гостевыми домами.

Однако недавно Анне пришлось вернуться в свою старую квартиру, чтобы Мэйвезер мог сосредоточиться на подготовке к показательному бою против ютубера Логана Пола 6 июня, сообщает The Sun со ссылкой на своего инсайдера.

"Флойд попросил Анну уйти, потому что он хочет сосредоточиться на боксе, когда готовится к следующим боям. Некоторые из ее друзей думают, что это странно, потому что он живет в огромном особняке. У него более чем достаточно места, чтобы иметь личное пространство, но Флойд хотел, чтобы она свалила", – сказал источник британского таблоида.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Монро произвела фурор в Instagram, выложив снимок в соблазнительном купальнике.

До этого у Анны появилось несколько фотографий с пляжа, на которых она позирует в тесных бикини, которые лишь частично прикрывают ее пышную грудь.