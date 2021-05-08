Непобедимый украинский боксер с красочным нокдауном выиграл бой в России. Видео

Известный украинский боксер Эдуард Скавинский (14-0, 7 КО) эффектно победил колумбийца Хоэля Хулио (39-6, 33 КО) .

10-раундовый поединок на вечере бокса в Екатеринбурге в первом среднем весе завершился единогласным решением судей.

30-летний уроженец Луганска с первых секунд владел инициативой, мощно атаковал и в 5-м раунде отправил соперника в нокдаун.

Отметим, что Эдуард является трехкратным победителем чемпионатов Украины в своем возрасте, призером и победителем чемпионатов Европы, а также победителем многочисленных международных турниров по боксу. На любительском ринге провел 250 боев, в 240 одержал победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боксер-чемпион победил странным нокаутом, погладив соперника по затылку. на этом же вечере бокса новозеландский супертяж Хеми Ахайо (17-0, 12 КО) добыл эффектную победу над соотечественником Джулиусом Ллойдом Лонгом (18-25-1, 14 КО).

До этого, в итальянском Милане 28-летний уроженец Новоселицы (город в Черновицкой области), выступающий под румынским флагом, нокаутировал местного бойца Николу Кристофори (11-3-2, 1 КО).