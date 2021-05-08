Дочь Суркиса призналась, как на самом деле ее отец относится к Ахметову

Младшая дочка президента киевского "Динамо" Яна Суркис в эфире Youtube-канала BurBuzz заявила, что ее отец всегда положительно отзывается о Ринате Ахметове.

19-летняя девушка не смогла вспомнить ни одного случая, чтоб ее папа говорил что-то плохое о владельце "Шахтера".

"Я с Ахметовым лично ни о чем не общалась, но вот папа с дядей они всегда очень уважительно о нем отзываются, они его очень уважают. И если вспоминать, то все какие-то конфликты, которые между ними были, они были основаны только на футбольных моментах. Как мне кажется, эти все конфликты делали украинский футбол сильнее. И папа, и Ринат Леонидович работают на украинский футбол", – сказала Яна Суркис.

Яна привела пример и взаимного уважения со стороны президента "горняков".

"За несколько дней до того, как умер наш дедушка, у Ахметова умер брат. Но все равно Ринат Леонидович смог найти силы приехать. попрощаться. это показывает его уважение к нашей семье. От папы я всегда слышу положительные и уважительные отзывы о владельце "Шахтера", – призналась Яна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яна, которая профессионально занимается балетом, произвела настоящий фурор в Instagram, разместив свои фото в купальнике. В комментариях под снимком подписчики девушки не сдерживают эмоций, заваливая ее восторженными смайлами.