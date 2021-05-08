Ребров рассказал о "ненормальной ситуации", которая происходит с ним в клубе

Украинский тренер Сергей Ребров, который 21 апреля привел "Ференцварош" к победе в чемпионате Венгрии, признался, что с тех пор руководство команды не выходило с ним на связь.

По словам легендарного динамовца он хочет понять, что происходит.

"За последний месяц со мной никто из клуба не разговаривал. У меня на уме не текущий сезон и его самые прекрасные моменты, а мое будущее. Это непривычная, ненормальная ситуация", – сказал Ребров в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что наш соотечественник возглавил венгерский клуб в 2018 году и привел команду к трем чемпионствам подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ребров признался, что руководство "Динамо" предлагало ему возглавить киевлян летом 2020 года, и объяснил свой отказ.

Недавно знаменитая украинская певица Ани Лорак выступила на российском телевидении, где впервые в подробностях рассказала о своем романе с Ребровым.