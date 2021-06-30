Зинченко о победе над Швецией в 1/8 финала Евро-2020: выходили, как на войну

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку в матче со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. На победный матч, по его словам, команда выходила как на войну.

"Хотел бы поблагодарить болельщиков и тех, кто сумел прийти на стадион. Эта победа для всей страны", – заявил игрок "Манчестер Сити" журналистам после поединка.

Зинченко рассказал, что лично ему было тяжело настроиться на матч, поскольку команду активно критиковали за неуверенную игру в групповом раунде турнира.

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"Сегодня мы сумели доказать всей Европе и стране, что мы можем достигать поставленных целей. Мы заслужили эту победу. Задача была сыграть компактно, единым блоком. Потому что шведы хорошо отбирают мяч. Эта победа достигнута за счет характера. Мы выходили на эту игру, как на войну", – добавил он.

Напомним, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Защитник украинской сборной Николай Матвиенко после матча признался, как тренер мотивировал их на победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что его подопечные выполнили установку на матч со Швецией, хоть у них и не все получалось.

В 1/4 финала Евро-2020 украинцы сыграют против англичан, которые переиграли Германию.