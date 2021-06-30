Игрок сборной Украины признался, что сказал Шевченко перед победным голом в ворота Швеции

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции подбадривал своих игроков, отмечая, что соперник устал больше, чем они. И в итоге удалось забить победный гол в концовке второго экстра-тайма.

"От Шевченко в овертайме постоянно звучала фраза, что они устали больше, чем мы. Были мотивационные слова", – признался защитник Николай Матвиенко журналистам после матча.

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Футболист "Шахтера" добавил, что команда решила посвятить победу Артему Беседину. Форвард "Динамо" пострадал в начале овертайма после столкновения с игроком сборной Швеции, за что тот в итоге был удален прямой красной карточкой, подарив преимущество украинцам.

"Эта победа Беседина. Я видел фотографии, это просто ужасно. Красная карточка сыграла ключевую роль", – сказал Матвиенко.

Напомним, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украине". В 1/4 финала турнира "желто-синим" теперь предстоит сыграть против Англии.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча отметил, что команда пыталась контролировать игру. Несмотря на то, что это не всегда удавалось, его подопечные выполнили установку.