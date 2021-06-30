Украина – в 1/4 финала Евро-2020. Топ-5 заявлений Шевченко после победы над Швецией

Сборная Украины переиграла Швецию и вышла в 1/4 финала Евро-2020, никогда еще в своей истории "желто-синие" не доходили так далеко на этом турнире. При этом Андрей Шевченко добился уникального достижения – он победил шведов и как тренер, и как футболист (в 2012 году, забив два гола).

На послематчевой пресс-конференции Шевченко не скрывал, что гордится игрой своих подопечных, но отметил, что радоваться победе команда будет не долго. Ведь дальше украинцев ждет еще более тяжелый соперник, сборная Англии. Также он выразил слова благодарности болельщикам, передает УАФ.

Ниже приводим 5 главных заявлений Шевченко после исторического события.

1. О болельщиках. "В первую очередь хотел бы поздравить всех украинских болельщиков с этим историческим моментом. Думаю, сегодня ребята играли именно для болельщиков. Мы знаем, что вся Украина смотрела этот матч и болела за нас".

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2. О победе над Швецией. "Нашей первоочередной задачей сегодня было обезопасить фланги и насытить те зоны, в которых футболисты сборной Швеции имеют преимущество. Поэтому выбрали на сегодняшний матч совсем другую схему игры и тактику. Благодарен ребятам, что они выполнили все идеально".

3. О физподготовке. "Хорошо, что мы имели много времени на подготовку. Сейчас времени будет намного меньше. Будем восстанавливать игроков и физически, и психологически – сил сегодня было отдано очень много. Самое главное для нас сейчас – восстановить силы".

4. О травме Беседина. "Надеемся, что его коленные связки не повреждены. Удар он получил очень серьезный. Все мы расстроены тем, что произошло. Мы все его поддерживаем, он с нами. Против Англии ребята будут играть еще и за Беседина".

5. О матче 1/4 финала Евро-2020. "Сборная Англия – сильная команда с сильными исполнителями в составе и с большой скамейкой запасных. Очень мощная команда. С завтрашнего дня начнем подготовку к поединку с Англией. Постараемся навязать сопернику такую игру, которая позволит нам добиться победного результата".

В свою очередь полузащитник Александр Зинченко подчеркнул, что команда заслужила победу над Швецией. Футболист "Манчестер Сити" заявил, что на этот матч игроки выходили, как на войну. Все из-за критики, которая обрушилась на команду после неудачной игры ранее.

А защитник сборной Николай Матвиенко рассказал, как Шевченко мотивировал игроков в решающие минуты поединка.

Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/4 финала Евро-2020 украинцы сыграют против англичан, которые переиграли Германию.