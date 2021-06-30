"Джокер" Шевченко заявил, что пройдет допинг-тест после матча со Швецией в 1/8 финала Евро-2020

Нападающий сборной Украины Артем Довбик пройдет допинг-тест после матча Евро-2020 против Швеции. Он вышел на замену и забил победный гол в концовке второго экстра-тайма.

"Честно говоря, пока не осознаю, что стал героем матча. Но начинаю приходить в себя. У меня нет слов. Такое стечение обстоятельств. Тренер сказал выходить, помогать партнерам и искать свой шанс", – рассказал 24-летний футболист журналистам после матча.

Довбик отметил, что ночь после победы у игроков украинской сборной будет длинной: "У меня сейчас еще допинг-контроль впереди. Для нас в такое тяжелое время это очень важная победа".

Видео дня

В свою очередь полузащитник Александр Зинченко отметил, что команда заслужила победу над Швецией. По его словам, на этот матч игроки выходили, как на войну. Они хотели реабилитироваться в глазах болельщиков за неудачные выступления в групповом раунде турнира.

Защитник украинской сборной Николай Матвиенко после матча признался, как тренер мотивировал их на победу.

Напомним, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что его подопечные выполнили установку на матч со Швецией. Хоть и не все у них получалось.

В 1/4 финала Евро-2020 украинцы сыграют против англичан, которые переиграли Германию.