Украина вышла в 1/4 финала Евро-2020: 15+ фото, которые показывают все эмоции исторической победы

Сборная Украины по футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы 2020 года. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией – 2:1.

Игра выдалась невероятно нервной. Украинцы открыли счет на 27-й минуте. После великолепного паса Андрея Ярмоленко точным ударом отметился Александр Зинченко.

Перед самым перерывом Форсберг не без помощи рикошета сумел сравнять счет. Во втором тайме обе команды проверили каркас ворот друг друга и игра перешла в овертайме.

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Ключевым моментом стало удаление Даниэльсона на 98-й минуте за грубейший фол на Беседине. Наш нападающий в итоге был заменен. Развязка наступила на последней минуте дополнительного время после того Артем Довбык головой переправил мяч в сетку после подачи Зинченко.

В итоге Украина пробилась в четвертьфинал, где сыграют с Англией 3 июля в Риме.

Вашему вниманию самые яркие фото поединка.

Швеция – Украина 1:2 (1:1, 0:0, 0:0)

Голы: 0:1 – 27 Зинченко, 1:1 – 43 Форсберг, 1:2 – 120 Довбик.

Швеция – Ольсен, Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон (Бенгтссон, 83), Люстиг (Крафт, 83), Форсберг, Ларссон (Классон, 97), Экдаль, Ольссон (Хеландер, 101), Кулусевски (Квайсон, 97), Исак (Берг, 97).

Украина – Бущан, Забарный, Кривцов, Караваев, Матвиенко, Степаненко (Макаренко, 95), Шапаренко (Малиновский, 61), Зинченко, Сидорчук (Безус, 118), Ярмоленко (Довбик, 105), Яремчук (Беседин, 90; Цыганков, 101).

Предупреждения: Кулусевски (69), Ярмоленко (79), Форсберг (85), Довбик (120).

Удаление: Даниэльссон (99).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Англии обыграла Германию в 1/8 финала Евро-2020, забив два мяча во втором тайме.