Журналист рассказал, как и почему Петраков вернул Малиновского в сборную Украины

Полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский первым позвонил тренеру сборной Украины Александру Петракову из-за конфликта. Футболист уладил недопонимание с наставником и вернулся в состав национальной команды, которая 11 ноября проведет спарринг с Болгарией, а 16 ноября решающий матч отбора ЧМ-2022 с Боснией.

Об этом рассказал журналист Игорь Цыганков в своей авторской программе "Цыганык Live". По словам журналиста, инициатором диалога между Малиновским и Петраковым стал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

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"После матча с Боснией дома Павелко поговорил на эту тему с Петраковым и Русланом. Он настоятельно рекомендовал футболисту позвонить тренеру. Потому, если говорить о том, кто кому позвонил, то да – Малиновский набрал Петракова. Это правильно, так и должно быть. Они очень спокойно поговорили. Гарантирую, что если Руслан будет здоров, он сыграет с Боснией. В таким матчах нужно опираться на игроков, у которых есть опыт", – рассказал Цыганык.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петраков возмутился реакцией журналистов и болельщиков на то, что он отказался вызывать Руслана Малиновского в сборную Украины. В частности, 64-летний специалист заявил, что его якобы назвали подонком .

До этого в эфире "Великого футбола" Петраков рассказал о том, что Малиновский якобы отказался ехать с командой на товарищескую встречу с Чехией в сентябре.

После этого наставник "желто-синих" отказался от услуг футболиста.

Ранее сам Руслан прокомментировал конфликт с Александром Васильевичем обвинив тренера в том, что тот плел интриги за его спиной.

Из-за этого, общение с прессой перед игрой с Финляндией стало самым необычным в истории нашей сборной. Главный тренер за все время произнес всего 37 слов.