Петраков не вызвал Малиновского в сборную Украины

Полузащитник бергамской "Аталанты" Руслан Малиновский не примет участие в октябрьских матча сборной Украины в отборе к ЧМ-2022. И.о наставника Александр Петраков "желто-синих" решил не вызывать футболиста в тренировочный лагерь команды.

Список игроков, которые будут готовиться к играм с Финляндией (9 октября) и Боснией (12 октября) опубликован на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Динамо"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – "Шахтер", Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия).

Видео дня

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия) Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ("Легия", Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбык (СК "Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Резервный список: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск), Владислав Калитвинцев ("Десна" Чернигов), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1").

Как сообщал OBOZREVATEL, после матча с Францией Александр Петраков заявил, что Малиновский обиделся на тренера из-за того, что не попал в основной состав на игру. Он также рассказал, что Руслан якобы отказался лететь на товарищескую встречу с Чехией.

В свою очередь сам футболист заявил, что Петраков за его спиной обсуждал с другими игроками роль Малиновского в команде.