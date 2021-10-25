Официально! Петраков вызвал Малиновского и Гармаша в сборную Украины на решающий матч отбора ЧМ

В понедельник, 25 октября, и. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился списком футболистов, которые вызваны на два поединка в ноябре. В нем нашлось место и опальному полузащитник "Аталанты" Руслану Малиновскому, и забивному динамовцу Денису Гармашу.

Информацию опубликовал официальный сайт УАФ. В основной заявке значатся 25 игроков, в резервной – еще восемь. Обращает на себя внимание возвращение Александра Зинченко и Тараса Качарабы, которые восстановились после травм. Снова в обойме – бывший "горняк" Виктор Коваленко.

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Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла").

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тымчик (все – "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко ("Шахтар"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).

Форварды: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбык (СК "Днепр"), Даниил Сикан ("Шахтер"), Денис Гармаш ("Динамо").

Кипер "Реала" Андрей Лунин, не имеющий игровой практики, и в сборной значится в запасе.

11 ноября украинцы в Одессе сыграют товарищескую встречу с болгарами, а 15-го – завершат групповой этап отбора на ЧМ-2022 в Боснии и Герцеговине.

Как сообщал OBOZREVATEL, на матч "Динамо" с "Мариуполем" зрителей не пустят.

Тем временем, тренер "Миная" пригрозил форварду Селезневу изгнанием.