Защитник "Динамо" ответил на вопрос о конфликте в сборной Украины

Конфликта в сборной Украины в перерыве матча на Евро-2020 против Нидерландов не было. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом заявил центральный защитник желто-синих Илья Забарный, отвечая на вопрос журналистов во время пресс-конференции национальной команды в столице Румынии Бухаресте в понедельник, 14 июня.

"Никакого конфликта не было, в раздевалке все было хорошо. Не знаю, кто это придумал", – сказал 18-летний "динамовец".

О конфликте в команде Андрея Шевченко накануне заявил известный спортивный журналист Артем Франков. Он утверждал, что после первого тайма в раздевалке произошла перепалка между Андреем Ярмоленко и Марлосом. Якобы полузащитник английского "Вест Хэма" выдвигал претензии хавбеку "Шахтера" из-за его "хаотичных передвижений" на поле.

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Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины проиграла Нидерландам со счетом 2:3. Ничью команда Шевченко упустила на последних минутах матча. Ярмоленко стал автором первого мяча нашей команды. Что касается Марлоса, то он не попал в стартовый состав. Бразилец вступил в игру после того, как травму получил Зубков.

Далее Украину ждут еще минимум два поединка на чемпионате Европы – против Северной Македонии и Австрии. В этой паре сильнее оказались австрийцы, хотя македонцы тоже были близки к сенсации.

Несмотря на поражение от Нидерландов, украинские болельщики высоко оценили игру национальной сборной.