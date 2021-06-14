Украинцы поддержали сборную после обидного поражения от Нидерландов на старте Евро-2020

Украинские болельщики не оставили национальную сборную без поддержки, несмотря на обидное поражение в стартовом матче Евро-2020 против Нидерландов. Поединок, который состоялся в Амстердаме на одноименной арене закончился со счетом 3:2.

В комментариях на странице OBOZREVATEL в Facebook многие наши соотечественники отметили, что подопечные Андрея Шевченко показали достойную игру, сумев оказать серьезное сопротивление соперникам. По словам фанатов, такие поражения помогут побеждать в будущем.

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Напомним, что сборная Украины закончила первый тайм встречи в Амстердаме вничью 0:0, а затем пропустила два быстрых гола во второй половине. Казалось, что Нидерланды уже свое не отпустят, но потрясающий дальний удар в исполнении Андрея Ярмоленко вернул интригу в матче на 75-й минуте.

В одной из следующих атак подопечные Шевченко заработали право на штрафной удар, который точным выстрелом головой завершил Роман Яремчук. В заключительные минуты поединка шла игра до гола, и его на свой счет записали хозяева поля, оставив нашу команду без очков.

Отметим, что наши соперники по группе C также провели очную встречу. В ней Австрия дожала Северную Македонию в концовке матча и выиграла со счетом 3:1.

В следующем туре подопечным Шевченко будут противостоять македонцы. Поединок запланирован на 17 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины прокомментировал поражение от Нидерландов.