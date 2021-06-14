Сборная Украины лишилась футболиста на Евро-2020

Футболист сборной Украины Александр Зубков, вероятнее всего, больше не сыграет на групповом этапе чемпионата Европы-2020. Форвард венгерского "Ференцвароша" получил повреждение в матче с Нидерландами и был заменен уже на 10-й минуте встречи.

По данным журналиста Игоря Цыганкова, Зубков остается в расположении команда и пройдет углубленное обследование. Александр получил в одном из эпизодов игры мышечную травму, которая оказалась достаточно серьезной. Форварду может понадобиться до трех недель для восстановления.

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Кроме того, в эфире своей авторской программы "Цыганык Live" журналист сообщил о возвращении в строй лидера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова. Он вместе с другими футболистами готовится к поединку против Северной Македонии, что состоится 17 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины проиграла Нидерландам в стартовом матчи чемпионата Европы-2020. "Желто-синие" проигрывали 0:2, однако сумели сравнять счет, после чего пропустили решающий гол за пять минут до финального свистка.

Журналист Артем Франков сообщил о том, что в раздевалке команды Андрей Ярмоленко повздорил с натурализованным бразильцем Марлосом. Сам матч Нидерланды – Украина вошел в историю чемпионатов Европы по футболу.

После игры Ярмоленко, который отметился шедевральным голом, обратился к украинским болельщикам. Российский журналист Алексей Андронов отметил игру "желто-синих" и поприветствовал их словами "Слава Украины!".