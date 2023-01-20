Забьет ли Мудрик в матче ''Ливерпуль'' – ''Челси''? Букмекеры представили котировки

Украинский полузащитник Михаил Мудрик имеет хорошие шансы дебютировать в составе лондонского "Челси" уже в ближайшую субботу, 21 января. В этот день "аристократы" сыграют на выезде с "Ливерпулем" в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

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Встречу примет легендарный стадион "Энфилд Роуд". Начало игры – в 14:30 по киевскому времени. При этом аналитики определили не только фаворита поединка, но и начали принимать ставки на то, удастся ли украинскому новичку "Челси" отличиться Ливерпуле.

На то, что Мудрик сможет забить гол в ворота "красных", предлагается коэффициент 5,00. А если украинец откроет счет в матче, то можно будет увеличить свою ставку в 10 раз.

Явным же фаворитом встречи аналитики считаются хозяева поля. Ставки на победу "Ливерпуля" принимаются с коэффициентом 1,85. Ничья оценивается котировкой 3,70. а показатели на успех "Челси" достигают уровня 4,00.

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" за 100 миллионов евро, из которых 30 составят бонусы, установив трансферный рекорд Украины. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин впервые рассказал, почему Михаил не перешел в "Арсенал", который считался фаворитом в борьбе за игрока. Во время презентации украинца на стадионе "Челси" фанаты "аристократов" устроили овации нашему соотечественнику.

Также стало известно, сможет ли наш футболист помочь новой команде в плей-офф Лиги чемпионов. А в России вскипели из-за трансфера украинца, назвав его "левым мизинцем Шевченко". СМИ также назвали фантастическую зарплату Мудрика в "Челси".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета отреагировал на срыв перехода Михаила Мудрика в его команду. А в Польше разозлились из-за решения донецкого "Шахтера", напомнив о помощи Украине.

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