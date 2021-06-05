Киркоров не узнал футболиста сборной России. Видео курьеза

Российский певец Филипп Киркоров перепутал футболистов национальной команды Магомеда Оздоева и Марио Фернандеса. Курьезный момент произошел на тренировке сборной России перед товарищеским матчем с Болгарией.

Киркоров приехал на занятие команды Станислава Черчесова вместе с сыном Мартином. Певец подошел к Оздоеву и представил его сыну, назвав того Марио. Футболист "Зенита" отметил, что он не Фернандес, а натурализованный бразилец находится в тренажерном зале и скоро присоединиться к команде.

Видео дня

"Вы, южные, такие все красивые", – прокомментировал конфуз Киркоров. Соответствующее видео опубликовано на странице сборной России в социальной сети Twitter.

Отметим, что россияне продолжают подготовку к Евро-2020. Встреча с Болгарией, которая состоится 5 июня, станет последней накануне турнира.

На чемпионате Европы подопечные Черчесова сыграют в группе В, где их соперниками станут команды Финляндии, Дании и Бельгии.

Расписание России на Евро-2020:

12.06 (22:00). Россия – Бельгия

16.06 (16:00). Финляндия – Россия

21.06 (22:00). Россия – Дания

Как сообщал OBOZREVATEL, российских болельщиков не пустили в Данию на матчи чемпионата Европы по футболу. Власти страны включили РФ в оранжевую карантинную зону, а въезд для россиян в страну возможен только в исключительных случаях. Поединки Евро-2020 отнесены к туризму.