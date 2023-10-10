'До сих пор в это не верю...' УЕФА вызвал приступ уныния в России возвращением полного бана

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков не поверил в том, что Европейский футбольный союз (УЕФА) отменил свое решение о допуске юношеских сборных РФ в свои турниры. Функционер назвал такой шаг неожиданным и добавил, что "не останется никакого уважения к такой организации".

Об этом Колосков заявил в интервью портала Sport24. Россиянин, который долгое время входил в исполнительный комитет УЕФА, подчеркнул, что испытал "полное разочарование" от решения союза, и обвинил организацию и его руководство в непрофессионализме.

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"УЕФА отменили свое решение? Ха! Честно говоря не думал, что они сделают это. Исполком УЕФА – более чем серьезная организация, они принимают решение, а через две недели его отменяют… Что ж, не останется никакого уважения к такой организации. Для меня как человека, который пятнадцать лет был в исполкоме УЕФА, это огромнейшее разочарование. За все годы моего заседания такого никогда не было, чтобы было принято решение, а спустя две недели его отменили! Это говорит о том, что решение было принято непродуманно и непрофессионально! До сих пор в это не верю и не могу представить", – сказал Колосков.

Напомним, после того, как УЕФА первоначально решил вернуть российских юношей в свои турниры, сразу 12 стран объявили бойкот представителям страны-агрессоркам.

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