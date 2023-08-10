Тимощука с 'Зенитом' наказали в России за чемпионский парад

Питерский футбольный клуб "Зенит", где работает тренером украинец Анатолий Тимощук, был оштрафован на 300 тысяч рублей (~3000$) за празднование чемпионства. Как сообщает "Коммерсант", Петроградский районный суд Санкт-Петербурга наказал "Зенит" по административному делу об организации несанкционированного массового мероприятия (ст. 20.2.2. КоАП РФ).

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Кроме этого, по тем же основаниям на 60 тысяч рублей штраф получил глава службы безопасности клуба Александр Румянцев.

В полицейском протоколе указано, что гуляния 13 мая в честь празднования победы в РПЛ "привели к нарушениям в движении пешеходов и транспортных средств, а также к повреждению газонов на общественной территории".

В материалах дела сказано, что участники мероприятия вытоптали покров, а из-за горящих пиротехнических средств (файеров, факелов-свечек), которые бросались на траву, газон был выжжен примерно в десяти местах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Анатолий таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

УАФ лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

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