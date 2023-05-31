В России придумали 'удар по коалиции, которая не хочет нас видеть' в футболе

Знаменитый экс-футболист "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин назвал проведение товарищеского матча между сборными России и Бразилии "ударом по той коалиции, которая не хочет нас видеть". Он выразил уверенность в том, что южноамериканская страна полностью поддерживает агрессора в войне, хотя ее президент Луис Инасио Лула да Силва отказался от приглашения диктатора Владимира Путина посетить Международный экономический форум в Санкт-Петербурге.

Видео дня

Об этом Аршавин заявил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Комментируя срыв тренировочного сбора национальной команды РФ в июне из-за демарша соперников, он отметил, что ситуация не стала для него неожиданной, а решение об отмене сбора логичное.

"Если не нашли спарринг‑партнера, нет смысла просто так собираться. Я предполагал, что так будет со сборной Камеруна. Они боятся санкций или какого‑то недовольства со стороны конфедерации. Раз у нас такие хорошие отношения с бразильцами между странами, если организуют матч Бразилия – Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не хочет нас видеть. Потому что никто точно не захочет отменить Бразилию, да и не смогут, потому что это касса, и ее никак не исключить. Если бразильцы покажут, что они с нами до конца, и этот матч пройдет, было бы вообще супер", – сказал Аршавин.

Отметим, 15 июня сборная России должна была в Москве сыграть с Камеруном, однако команда из Африки отказалась от участия в матче. Такая ситуация вызвала настоящую истерику у российских болельщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший защитник московского ЦСКА Андрей Соломатин заявил о том, что украинских детей "надо переделывать". Кроме того, он восхитился диктатором Владимиром Путиным, потому что он "не прогибался под пид***сов этих, под этот Запад".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!