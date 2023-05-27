Президент Бразилии поговорил с Путиным, но ехать в РФ отказался

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, известный своими противоречивыми заявлениями о войне в Украине, провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Бункерный президент пригласил да Силву в Россию.

Видео дня

Однако бразилец отказался посетить страну-агрессор. Об этом он написал на своем аккаунте в Twitter в пятницу, 26 мая.

Бразильский президент сообщил, что Путин пригласил его на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, однако приехать в РФ да Силва якобы не может.

В то же время он заявил, что подтвердил кремлевскому диктатору "готовность Бразилии, а также Индии, Индонезии и Китая общаться с обеими сторонами "конфликта" для установления мира".

Напомним, что президента Бразилии раскритиковали за "миротворческие" заявления о войне в Украине. В частности он говорил, что Украина должна "уступить" России оккупированный Крым, а также, что Запад, поставляя Киеву вооружение, "затягивает" войну.

Также Лула да Силва заявлял, что Штатам пора прекращать участвовать в полномасштабной войне РФ против Украины. По его мнению, этот "конфликт" интересен только главам двух государств – Зеленскому и Путину.

Кроме того, политик говорил, что войну якобы могут помочь прекратить третьи страны – путем переговоров. Он считает хорошей идеей создание группы посредников по образцу G20, куда будут входить развитые государства с большой экономикой.

После шквала критики Лула да Силва все же назвал полномасштабную войну России против Украины ошибкой Москвы. Он сказал, что пока что не будет совершать личных визитов ни в Украину, ни в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском МИД пригласили президента Бразилии да Силву приехать в Украину с визитом, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!