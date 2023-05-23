Сборной-участнице ЧМ-2022 запретили играть с Россией

Сборная Камеруна по футболу, которая не смогла пройти групповой турнир ЧМ-2022 в Катаре, отказалась от проведения товарищеского матча с Россией, который планировалось сыграть 15 июня в Москве. Африканские игроки проведут спарринг с другим соперником.

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Решение об этом приняло правительство Камеруна, которое запретило играть своим футболистам с представителями страны-агрессора, пишет издание "Спорт-Экспресс". Таким образом, африканцы летом точно проведут товарищескую встречу в Мексике, а о дате 15 июня пока ничего неизвестно.

Ранее с россиянами отказались играть иракцы. Отметим, что в Российском футбольном союзе (РФС) пожаловались на "непримиримую позицию" УЕФА и вновь заговорили о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Сами российские футболисты отказались от участия и приглашения на турнир Центрально-азиатской конфедерации – CAFA-2023.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФС упрекнул УЕФА в том, что европейские чиновники "слишком быстро" приняли решение об отстранении россиян от международных турниров после вторжения РФ в Украину.

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