'Плохо Лавров бил в барабаны в Африке': россияне в истерике после отказа Камеруна играть со сборной РФ

Отказ сборной Камеруна по футболу проводить товарищеский матч с Россией у болельщиков из РФ вызвал настоящую истерику. Поединок с участником чемпионата мира-2022 в Катаре планировалось провести 15 июня в Москве. Однако правительство Камеруна приняло другое решение, запретив своим футболистам встречаться с представителями страны-агрессора.

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Про изменения в планах одной из сильнейших африканских сборных сообщило издание "Спорт-Экспресс". А читатели российских спортивных ресурсов тут же подняли вой, называя такой поступок "копьем в спину".

В "самой демократичной" стране мира ждут, чтобы ФИФА наказала Камерун за вмешательство правительства в футбольные дела. И пеняют на двойные стандарты.

Камеруну угрожают голодом и требуют вернуть России "все долги". "А мы их зерном подкармливаем! Пора всем неблагодарным кормушки то их прикрыть!" – пишут фанаты футбола.

Также "за поребриком" во всем обвинили США, мол, это американцы как обычно плетут заговоры против великой и могучей. А камерунцы – это "подстилки америкосовские".

И немногие в России допускают мысль, что даже представители Африки уже не хотят иметь ничего общего со страной, которая развязала кровавую войну в центре Европы и убивает детей из-за своих имперских амбиций.

Хотя некоторые в РФ уже понимают плачевность своей ситуации: "Дожились – уже и Камерун рыло воротит", "Сирия, Эритрея и Беларусь. Вот наши настоящие друзья!"

Некоторые остряки уже предложили отправить туда главу МИД Лаврова "для подписания договора о неразмещении первыми оружия в космосе – глядишь и передумают". Хотя вспомнили, что в Африку он уже ездил не раз, но видно, плохо бил в барабаны...

А также некоторые смеются над стратегическими просчетами Путина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ирак отказался играть со сборной России по футболу.

Отметим, что в Российском футбольном союзе (РФС) пожаловались на "непримиримую позицию" УЕФА и вновь заговорили о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Сами российские футболисты отказались от участия и приглашения на турнир Центрально-азиатской конфедерации – CAFA-2023.

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