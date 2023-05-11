Экс-игрок сборной России восхитился Путиным, который 'не прогибался под этих пид***асов, под этот Запад'

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин выразил свое восхищение кремлевским диктатором Владимиром Путиным и его преступным режимом. Экс-футболист, в к активе которого есть девять матчей в составе киевской "Оболони", отметил, что решение президента РФ начать войну против Украины "нужно не побояться принять".

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Об этом Соломатин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он добавил, что Путин не прогнулся под Запад и "этих пид***асов", а кроме того, ему очень непросто руководить многомиллионной страной, "чтобы, грубо говоря, ни сантиметр земли не упустить".

"Человек управляет страной, в которой миллион часовых поясов, где есть города с минус 50, а есть с постоянным летом. Страной, где нужно постоянно что‑то делать, чтобы, грубо говоря, ни сантиметр земли не упустить. И те решения, которые он принял в начале СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.), их же тоже нужно принять. Не побояться. Помню слова, которые он говорил на всех мюнхенских конференциях, еще где‑то. Когда он предупреждал. Путин не прогибался под этих пид***асов всех, под этот Запад. Ведь действительно, что там творится! Взять Норвегию – страна викингов. Там семилетний ребенок может самостоятельно принимать решения о смене пола", – сказал Соломатин.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что Путин поднял Россию "на такой уровень, что это не дает покоя Западу".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал футбол РФ большим болотом, а также призвал футболистов бежать из чемпионата, но только в топ-7 лиг Европы.

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