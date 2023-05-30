Со сборной России по футболу отказались играть все страны. Команде пришлось отменить сбор

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию, что сборная РФ не будет играть в июне. Также не будет у команды летнего сбора. Свой следующий сбор российские футболисты проведут осенью.

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"Сейчас ведутся переговоры с рядом национальных федераций, и достигнуты предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА. График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не ломать программу подготовки клубов к сезону", – говорится в сообщении союза.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня сборная России должна была в Москве сыграть с Камеруном, однако команда из Африки отказалась от участия в матче.

Такая ситуация вызвала бурную реакцию у российский болельщиков, которые назвали сотрудников РФС позорниками.

"От турнира CAFA отказались сами (4 матча с возможностью рейтинг прокачать), после кидалова от Камеруна плана Б не оказалось. Ну а футболисты с Валерой хотят отдыхать. Карпин с Кафановым явно счастливы, до сентября можно спать спокойно, ЗП на карточку капает", - пишут юзеры.

Болельщики из РФ предлагают разогнать сборную за ненужностью.

Не смог удержаться от комментария и журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

"Специальная футбольная операция идёт по заранее утверждённому плану… Все мировые сборные отказались играть с командой России, снова играть с Ираном и Таджикистаном не хочется, и чтобы скрыть этот позор перед собственным оболваненным населением, по отработанной схеме сочиняются новости, что все как всегда в порядке, мы сами так хотели. Россияне обманывают самих себя, чтобы не признаваться в своём лицемерии и глупости", - написал Бутусов у себя в Telegram-канале.

Отметим, что отказ сборной Камеруна по футболу проводить товарищеский матч с Россией у болельщиков из РФ вызвал настоящую истерику.

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