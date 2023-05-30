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Со сборной России по футболу отказались играть все страны. Команде пришлось отменить сбор

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
2,9 т.
Со сборной России по футболу отказались играть все страны. Команде пришлось отменить сбор

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию, что сборная РФ не будет играть в июне. Также не будет у команды летнего сбора. Свой следующий сбор российские футболисты проведут осенью.

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"Сейчас ведутся переговоры с рядом национальных федераций, и достигнуты предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА. График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не ломать программу подготовки клубов к сезону", – говорится в сообщении союза.

Со сборной России по футболу отказались играть все страны. Команде пришлось отменить сбор

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня сборная России должна была в Москве сыграть с Камеруном, однако команда из Африки отказалась от участия в матче.

Такая ситуация вызвала бурную реакцию у российский болельщиков, которые назвали сотрудников РФС позорниками.

"От турнира CAFA отказались сами (4 матча с возможностью рейтинг прокачать), после кидалова от Камеруна плана Б не оказалось. Ну а футболисты с Валерой хотят отдыхать. Карпин с Кафановым явно счастливы, до сентября можно спать спокойно, ЗП на карточку капает", - пишут юзеры.

Со сборной России по футболу отказались играть все страны. Команде пришлось отменить сбор

Болельщики из РФ предлагают разогнать сборную за ненужностью.

Со сборной России по футболу отказались играть все страны. Команде пришлось отменить сбор
Со сборной России по футболу отказались играть все страны. Команде пришлось отменить сбор
Со сборной России по футболу отказались играть все страны. Команде пришлось отменить сбор
Со сборной России по футболу отказались играть все страны. Команде пришлось отменить сбор
Со сборной России по футболу отказались играть все страны. Команде пришлось отменить сбор

Не смог удержаться от комментария и журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

"Специальная футбольная операция идёт по заранее утверждённому плану… Все мировые сборные отказались играть с командой России, снова играть с Ираном и Таджикистаном не хочется, и чтобы скрыть этот позор перед собственным оболваненным населением, по отработанной схеме сочиняются новости, что все как всегда в порядке, мы сами так хотели. Россияне обманывают самих себя, чтобы не признаваться в своём лицемерии и глупости", - написал Бутусов у себя в Telegram-канале.

Со сборной России по футболу отказались играть все страны. Команде пришлось отменить сбор

Отметим, что отказ сборной Камеруна по футболу проводить товарищеский матч с Россией у болельщиков из РФ вызвал настоящую истерику.

Со сборной России по футболу отказались играть все страны. Команде пришлось отменить сбор

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