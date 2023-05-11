'В этом наше отличие': экс-игрок сборной РФ в припадке заявил, что украинских детей 'надо переделывать'

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин назвал абсолютно правильной развязанную войну своей страны против Украины. При этом фанат диктатора Владимира Путина, в активе которого есть девять матчей в составе киевской "Оболони", пожаловался на то, что в украинских школах якобы призывают бороться против всего, что связано с РФ.

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Порцию откровенных фейков и лжи Соломатин высказал в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Экс-футболист который открыто поддерживает преступников из российской армии и не раз приезжал во временно оккупированные регионы Донбасса, в патриотичном угаре заявил о необходимости победы своей страны.

"Мы должны всем со временем объяснить, что они были не правы. Всем, кто находится по другую сторону баррикад. Западу, прежде всего. На Западной Украине ненависть к русским всегда была. Если в детских садах учат резать русню – о чем это говорит? В этом наше отличие – мы до такого не доходим. Чтобы это изменить, надо победить. Другого варианта нет. Сейчас выросло поколение, которое с 6 лет зомбировали. Представляете, сколько их надо переделывать, если им талдычили все время одно и то же! Нелегкий процесс будет", – сказал Соломатин.

Ранее он восхитился кремлевским диктатором Владимиром Путиным, который "не прогибался под этих пид***сов всех, под этот Запад".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал футбол РФ большим болотом, а также призвал футболистов бежать из чемпионата, но только в топ-7 лиг Европы.

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