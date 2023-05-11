newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

"В этом наше отличие": экс-игрок сборной РФ в припадке заявил, что украинских детей "надо переделывать"

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
13,3 т.
'В этом наше отличие': экс-игрок сборной РФ в припадке заявил, что украинских детей 'надо переделывать'

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин назвал абсолютно правильной развязанную войну своей страны против Украины. При этом фанат диктатора Владимира Путина, в активе которого есть девять матчей в составе киевской "Оболони", пожаловался на то, что в украинских школах якобы призывают бороться против всего, что связано с РФ.

Видео дня

Порцию откровенных фейков и лжи Соломатин высказал в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Экс-футболист который открыто поддерживает преступников из российской армии и не раз приезжал во временно оккупированные регионы Донбасса, в патриотичном угаре заявил о необходимости победы своей страны.

"В этом наше отличие": экс-игрок сборной РФ в припадке заявил, что украинских детей "надо переделывать"
"В этом наше отличие": экс-игрок сборной РФ в припадке заявил, что украинских детей "надо переделывать"

"Мы должны всем со временем объяснить, что они были не правы. Всем, кто находится по другую сторону баррикад. Западу, прежде всего. На Западной Украине ненависть к русским всегда была. Если в детских садах учат резать русню – о чем это говорит? В этом наше отличие – мы до такого не доходим. Чтобы это изменить, надо победить. Другого варианта нет. Сейчас выросло поколение, которое с 6 лет зомбировали. Представляете, сколько их надо переделывать, если им талдычили все время одно и то же! Нелегкий процесс будет", – сказал Соломатин.

"В этом наше отличие": экс-игрок сборной РФ в припадке заявил, что украинских детей "надо переделывать"
"В этом наше отличие": экс-игрок сборной РФ в припадке заявил, что украинских детей "надо переделывать"

Ранее он восхитился кремлевским диктатором Владимиром Путиным, который "не прогибался под этих пид***сов всех, под этот Запад".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал футбол РФ большим болотом, а также призвал футболистов бежать из чемпионата, но только в топ-7 лиг Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!