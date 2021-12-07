Усик описал свой талант словами "мог бы дурачка сыграть"

Непобедимый украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик заявил, что у него есть талант для съемок в кино. Отвечая на вопросы фанатов на Youtube-канале Parimatch Ukraine крымчанин высоко оценил свой актерский потенциал.

Саша признался, что хотел бы попробовать себя себя в разных ролях.

"Я бы мог бы в драме сыграть, в комедии. Дурачка бы мог сыграть хорошо. Такого шизанутого-шизанутого. А в конце фильма оказалось бы, что я играю и весь этот сценарий я придумал. Я типа в дурке", – заявил чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что британский супертяж Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не станет отказываться от реванша с Александром Усиком (19-0, 13 КО) если ему не гарантируют бой с победителем поединка Фьюри – Усик.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что бой 25 сентября между Усиком и Джошуа завершился победой нашего соотечественника.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Позже Фьюри назвал неожиданный "стопроцентный" рецепт победы Джошуа над Усиком в реванше.

27 октября Джошуа для реванша с Усиком нашел нового тренера и рассказал, что сделал не так в первом бою с украинцем.

Позже известный американский промоутер Фрэнк Уоррен признался, что он располагает информацией, что именно говорил Анатолий Ломаченко во время боя Усика и Джошуа.

Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) в 11-м раунде в их третьей встрече.