Озвучен ультиматум Джошуа по новому бою с Усиком

Промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что британский супертяж Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не станет отказываться от реванша с Александром Усиком (19-0, 13 КО) если ему не гарантируют бой с победителем поединка Фьюри – Усик. Такую информацию Арум озвучил во время интервью изданию talkSPORT.

Арум предполагает, что Фюри свой ближайший поединок проведет не с украинцем, а с временным чемпионом WBC в супертяжелом дивизионе Диллианом Уайтом (28-2, 18 КО).

"Думаю, что следующим соперником Фьюри должен стать именно Уайт. Я слушал, что обсуждается бой Тайсона с Усиком, но не стоит забывать про право на реванш у Энтони. Джошуа уйдет в сторону, чтобы дать Александру подраться с Тайсоном? Он этого не будет делать, если ему не гарантируют бой с победителем противостояния Фьюри – Усик", – сказал Арум.

🥊 "I think Dillian Whyte should be the next fight for Tyson Fury."



🔥 "The way I think it’ll go is Fury v Whyte. AJ has a rematch against Usyk, Whyte is the mandatory…"@TRBoxing CEO @BobArum explains why he thinks Tyson Fury should face @DillianWhyte next pic.twitter.com/uiwSLaP5Nf