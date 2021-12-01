Озвучен ультиматум Джошуа по новому бою с Усиком

Промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что британский супертяж Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не станет отказываться от реванша с Александром Усиком (19-0, 13 КО) если ему не гарантируют бой с победителем поединка Фьюри – Усик. Такую информацию Арум озвучил во время интервью изданию talkSPORT.

Арум предполагает, что Фюри свой ближайший поединок проведет не с украинцем, а с временным чемпионом WBC в супертяжелом дивизионе Диллианом Уайтом (28-2, 18 КО).

"Думаю, что следующим соперником Фьюри должен стать именно Уайт. Я слушал, что обсуждается бой Тайсона с Усиком, но не стоит забывать про право на реванш у Энтони. Джошуа уйдет в сторону, чтобы дать Александру подраться с Тайсоном? Он этого не будет делать, если ему не гарантируют бой с победителем противостояния Фьюри – Усик", – сказал Арум.

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🥊 "I think Dillian Whyte should be the next fight for Tyson Fury."



🔥 "The way I think it’ll go is Fury v Whyte. AJ has a rematch against Usyk, Whyte is the mandatory…"@TRBoxing CEO @BobArum explains why he thinks Tyson Fury should face @DillianWhyte next pic.twitter.com/uiwSLaP5Nf — talkSPORT (@talkSPORT) November 30, 2021

Также американец предположил, что такие гарантии ЭйДжею никто не даст, так как Уайт находится в статусе обязательного претендента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что бой 25 сентября между Усиком и Джошуа завершился победой нашего соотечественника.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Позже Фьюри назвал неожиданный "стопроцентный" рецепт победы Джошуа над Усиком в реванше.

27 октября Джошуа для реванша с Усиком нашел нового тренера и рассказал, что сделал не так в первом бою с украинцем.

Позже известный американский промоутер Фрэнк Уоррен признался, что он располагает информацией, что именно говорил Анатолий Ломаченко во время боя Усика и Джошуа.

Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) в 11-м раунде в их третьей встрече.