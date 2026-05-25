'Вот такой стратегический объект': житель Белой Церкви показал разрушенный российским 'Орешником' свой гараж. Видео

Во время массированной атаки в ночь на 24 мая Россия ударила по Белой Церкви баллистической ракетой "Орешник", предназначенной для нанесения ядерных ударов на расстояние в несколько тысяч километров. Стратегический "Орешник" стоимостью в десятки миллионов долларов попал в гаражный кооператив на окраине города.

В результате попадания были уничтожены и повреждены по меньшей мере три гаража. В сети появились видео с места происшествия от местного жителя, который показал разбитые вдребезги боксы.

"По моим гаражам у*бал "Орешник". Вова Пукин я тебе покажу на что ты в*бал миллионы долларов. Это гаражный кооператив. Смотри, вот в этом гараже дядя Саша планировал выпить 50 граммов. Это было стратегическое решение, но ты его сломал. В том гараже должны были перебрать двигатель, но уже нечего перебирать. А вон в той яме должен был прятаться Обама, но его так и не нашли, потому что в яме было очень темно", - комментирует владелец гаражей в Белой Церкви.

Он иронизирует, что Россия потратила на пуск ракеты сумму, эквивалентную десяткам миллионов долларов, зато разрушив лишь несколько гражданских гаражей.

"Вот такие у нас стратегические объекты", – говорит автор видео.

Напомним, что в Киевской ОГА подтвердили факт разрушения гаражного кооператива и зданий предприятия. В самой Белой церкви обошлось без жертв, хотя в целом из-за ночного обстрела Киевщины есть погибшие и раненые в других населенных пунктах региона.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат официально подтвердил, что РФ ударила "Орешником" по Белой Церкви. Запустили ее российские захватчики с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области РФ.

Сколько стоит "Орешник"

Ориентировочная стоимость российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник", по оценкам военных экспертов, составляет от 10 до 40 млн долларов за единицу. В то же время некоторые мониторинговые источники оценивают пуск одной такой ракеты в сумму около 100 млн долларов.

Для сравнения, по данным профильных аналитиков, стоимость гиперзвуковой ракеты "Циркон" составляет примерно 100 млн долларов, стратегическая крылатая ракета Х-101 стоит около 13 млн долларов, а оперативно-тактическая ракета "Искандер" оценивается примерно в 3 млн долларов.

Напомним, террористический обстрел РФ в ночь на 24 мая обошелся врагу в около 361,2 млн долларов.

