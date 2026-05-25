Уничтожен целый подъезд пятиэтажки: в Киеве завершили аварийно-восстановительные работы на месте одного из российских ударов. Фото

В Шевченковском районе Киева завершили аварийно-восстановительные работы на месте российского удара по жилому дому. Враг в ночь на 24 мая попал в пятиэтажку и уничтожил целый подъезд с первого по пятый этаж. В результате атаки погибли два человека.

Информацию о завершении работ обнародовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве сообщили, что спасатели, коммунальные службы, медики, психологи и волонтеры непрерывно работали на месте трагедии в течение двух суток.

В ГСЧС отметили: "Враг попал в пятиэтажку, уничтожив подъезд с 1 по 5 этажи".

Ночь после удара

Всего в Киеве в результате российской атаки погибли два человека, еще 92 получили ранения. Среди пострадавших – трое несовершеннолетних. И, пожалуй, именно детские вещи среди обломков больше всего врезались в память тем, кто работал на месте удара.

Спасателям удалось спасти 13 человек. Психологи ГСЧС и Национальной полиции оказали помощь 320 жителям, которые пережили ту ночь. Часть людей оставалась возле разрушенного дома даже после завершения основных работ – ждали новостей, искали вещи, говорили с соседями.

Масштаб разрушений

Во время ликвидации последствий атаки специалисты демонтировали более 165 квадратных метров опасных железобетонных конструкций. Также с места удара вывезли более 1080 кубометров строительного мусора.

Кинологи ГСЧС обследовали около 100 квадратных метров разрушенного дома в поисках людей под завалами. К работам привлекли 871 спасателя и 201 единицу пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Россия массированно атаковала Киев в ночь на 24 мая, в результате чего в нескольких районах столицы зафиксировали разрушения жилых домов и пожары.

Количество пострадавших продолжает расти. По состоянию на 15:00, 25 мая, уже 91 человек получил ранения или травмы. Еще утром спасатели информировали о 87 пострадавших.

Также известно, что российские ракеты пролетели над Софией Киевской во время массированной атаки на Киев. Один из ударов пришелся по музею Чернобыля на Подоле, момент попадания попал на видео.

