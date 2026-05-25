Россия снова говорит о переговорах и предлагает изменения к еще ноябрьскому плану США из 27 пунктов.

Далее текст на языке оригинала.

Про це заявив представник МЗС РФ Поліщук, хоча насправді пунктів в тому плані Віткоффа (за участі Рубіо й Кушнера) було 28.

Який саме з них в Москві викинули – невідомо, та й взагалі навіть цей вельми жорсткий щодо України план в Росії сприймають лише як базу для своїх змін.

[Нагадаю всі 28 пунктів того плану:

1. Підтвердження суверенітету України.

2. Всеохопна угода про ненапад між РФ, Україною та Європою. Всі спірні моменти минулих 30 років закриті.

3. РФ не вторгається до сусідів, НАТО не розширюється далі.

4. Діалог РФ-НАТО за участі США для деескалації та безпеки.

5. Україна отримує гарантії безпеки від США.

6. Армія України обмежується чисельністю до 600 тисяч військових.

7. Україна закріплює нейтральний статус. НАТО фіксує, що не прийматиме Україну до Альянсу.

8. Військ НАТО в Україні не буде.

9. Європейські винищувачі розмістять у Польщі.

10. Україна втрачає гарантії, якщо атакує РФ. Якщо РФ знову нападе – повертаються всі санкції, а визнання нових територій та інші переваги цієї угоди буде скасовано.

11. Україна має право вступу в ЄС + тимчасові економічні преференції.

12. Глобальний план відбудови України: інвестиції, енергетика, інфраструктура, технології, ресурси.

13. Поступова реінтеграція РФ у світову економіку та можливе повернення до G8.

14. Заморожені активи РФ розподіляються так: 100 млрд доларів – на відбудову України під керівництвом США. 50% прибутку від цих інвестицій отримують Штати. Європа додає ще 100 млрд доларів. Заморожені кошти РФ розблоковують, решта активів спрямовується в спільний американо-російський фонд для окремих проєктів.

15. Створюється американо-російська група з контролю безпеки.

16. РФ юридично закріплює політику ненападу на Україну та Європу.

17. Продовження ядерних угод США-РФ.

18. Україна підтверджує без’ядерний статус.

19. ЗАЕС запускають під контролем МАГАТЕ; електрика – 50/50 Україні й РФ.

20. Україна застосує правила ЄС щодо релігійних та мовних прав. Обидві сторони скасують будь-яку дискримінацію та гарантують свободу ЗМІ й освіти.

21. Крим, Луганська і Донецька області – де-факто визнаються США російськими. На Херсонщині та Запорізькій області бойові дії будуть заморожені вздовж лінії зіткнення. Частина Донеччини стає демілітаризованою буферною зоною під РФ. Росія відмовиться від інших територій, які вона контролює за межами 5 зазначених регіонів.

22. Жодна сторона не змінює кордони силою.

23. Росія не перешкоджатиме доступу України до Дніпра й експорту зерна через Чорне море.

24. Обмін "всіх на всіх", повернення всіх цивільних і дітей, возз’єднання сімей та допомога жертвам конфлікту.

25. Вибори в Україні через 100 днів.

26. Повна амністія всім учасникам конфлікту.

27. Угода юридично обов’язкова. Її виконання контролюватиме та гарантуватиме Рада миру на чолі з Трампом.

28. Після підписання – негайне припинення вогню й відхід військ на узгоджені позиції.

(Гарантії безпеки змодельовані за зразком статті 5 НАТО.

Угода починає діяти одразу після підписання, строк – 10 років із можливістю продовження.)]

Від себе прокоментую: цей план не був адекватним реальності навіть восени, а тепер – і поготів.

Але Путін настільки знаходиться в інфовакуумі, що й зараз щиро вважає, ніби "ситуація на фронті поступово перетворюється для ЗСУ із складної й критичної в катастрофічну".

Тож американське керівництво, яке поінформовано, звісно, значно краще, мало б "запіздало" донести справжню військову дійсність до першої особи мордору заради ліпшого усвідомлення сьогодення: Аляска вже встигла достатньою мірою застаріти, як і певні видані там аванси.