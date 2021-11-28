Джошуа откажется от боя с Усиком. Названо условие

Британский боксер Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) заявил, что откажется от срочного поединка-реванша с обладателем поясов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО) если получит достаточную сумму отступных. Тогда украинец и Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) весной определят абсолютного чемпиона дивизиона.

ЭйДжей готовится к реваншу с нашим соотечественником, который по контракту, должен провести повторную встречу с британским бойцом и не может сразу выйти на Фьюри. Тайсон же просит Джошуа дать ему дорогу, чтобы он мог побыстрее выйти в ринг против Усика.

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По словам британца, для него деньги важны, но еще большую ценность, занимает репутация. По степени убывания для Джошуа важно: уважение, наследие, финансы.

"Если деньги будут правильными, нам придется рассмотреть предложение. Но уважение для меня намного ценнее, нежели деньги. Так что сразу идет уважение, потом – моя репутация после ухода из супертяжелого веса, а на третьем месте – реноме самого умного бизнесмена", – сказал Джошуа для iFL TV, перевод которого приводит fightnews.info.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября в Лондоне Усик сразился с Энтони Джошуа. Поединок завершился победой нашего соотечественника по очкам.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Позже Фьюри назвал неожиданный "стопроцентный" рецепт победы Джошуа над Усиком в реванше.

27 октября Джошуа для реванша с Усиком нашел нового тренера и рассказал, что сделал не так в первом бою с украинцем.

Позже известный американский промоутер Фрэнк Уоррен признался, что он располагает информацией, что именно говорил Анатолий Ломаченко во время боя Усика и Джошуа.

Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) в 11-м раунде в их третьей встрече.